Incidente Alessandro Narducci : lo chef ucciso da un automobilista distratto dal telefono

A Il Messaggero la testimonianza di uno dei condomini che abita nella palazzina al civico 11 del lungotevere della Vittoria, tra i primi a scendere in strada: «Quel ragazzo che è sceso dalla Classe A era sconvolto, faceva avanti e indietro fra i due corpi, stringeva il telefonino, chiamava i soccorsi e urlava: Sbrigatevi, non voglio avere due morti sulla coscienza, almeno lei salvatela... Piangeva, aveva un taglio sulla fronte, il sangue che gli colava sul viso e sporcava la camicia bianca. Ha preso le gambe della ragazza che era faccia in giù sull'asfalto, quasi al centro della carreggiata, le ha alzate sperando che fosse ancora viva. A un certo punto, disperato, ha detto: Ero al telefonino, non mi sono accorto di niente».





Il conducente lavora come dipendente in una multinazionale ed è stato lui ad allertare subito i soccorsi, ma ora indagato per omicidio stradale e pare che la distrazione fatale sarebbe stata dovuta proprio all'uso dello smartphone durante la guida.