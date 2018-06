Sophie Gradon morta : L'ex Miss Gran Bretagna trovata senza vita nel suo appartamento

A comunicare la notizia del decesso è stato Aaron Armstrong, fidanzato della modella che ha scritto un post su Facebook: «Non dimenticherò mai quel tuo sorriso. Ti amo così tanto piccola, sarai la mia compagna per sempre». Immediatamente la blogosfera è stata invasa da messaggi di cordoglio dei fan di Sophie, che aveva lanciato anche una sua personale linea di abbigliamento tramite il negozio online «The Fashion Bible».

Inghilterra è scossa per la morte della modella 32enne, vincitrice dei concorsi di Miss Newcastle e Miss Gran Bretagna nel 2009 e personaggio televisivo divenuto molto famoso grazie alla partecipazione al reality show «». La modella è stata trovata dalla polizia la mattina del 20 giugno nella sua casa di Ponteland, un villaggio vicino a Newcastle. Non sono chiare le cause della morte, ma la polizia ha assicurato che «». Non è esclusa, tuttavia, l'ipotesi del suicidio, come riporta anche Metro.co.uk. Fu la prima concorrente del programma a dichiararsi apertamente bisessuale ed aveva destato parecchio scandalo quando, durante il reality, fu protagonista di un rapporto consumato all'interno di un armadio.