Londra, allarme alla stazione Charing Cross. Uomo sui binari : Ho una bomba addosso

Allarme bomba questa mattina a Londra alla stazione della metropolitana Charing Cross dove un uomo sui binari della metro ha affermato di avere un ordigno esplosivo addosso. La metropolitana e tutta la zona circostante è stata immediatamente evacuata dopo la segnalazione ricevuta dalla polizia dallo stesso uomo che poi è stato arrestato. Non ci sono feriti e la zona è stata setacciata a tappeto, tanta la paura tra le persone presenti. L'uomo è stato bloccato subito e al momento non vi sono conferme che fosse davvero in possesso di un ordigno. Secondo i media locali, il sospetto è stato arrestato e nessuno è rimasto ferito.