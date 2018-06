Scandalo bimbi migranti separati dalle famiglie : 12 Stati Usa fanno causa all'amministrazione Trump

Stati Uniti - La decisione e l'ordine esecutivo del Presidente Trump riguardo ai bambini migranti che vanno separati dai genitori dopo essere entrati illegalmente negli stati Usa dal Messico, non è piaciuta a nessuno, neppure agli stessi stati americani tra cui la California, i quali hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump. Sarebbero 12 gli Stati americani che hanno fatto causa sostenendo che in realtà questa decisione contiene troppe riserve e non garantisce l'unione dei bambini alle proprie famiglie. Per tale motivo la Camera ha deciso di rinviare il voto di "compromesso" riguardo l'immigrazione.