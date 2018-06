Caserta: Il 72enne Franco Fioretti uccide a colpi di fucile moglie e figlio, poi si toglie la vita

Un omicidio-suicidio, secondo gli investigatori che dalla posizione dei tre corpi e il fucile accanto al 72enne hanno subito azzardato l'ipotesi. Il gesto estremo è scattato quasi sicuramente in seguito ad un litigio ma sono ancora in corso gli accertamenti mentre si attende l'esame autoptico sui tre corpi che chiariranno la vicenda.

Tragedia familiare in un'azienda agricola del comune di Teano in provincia di Caserta dove unha ucciso a colpi di fucile laper poi rivolgere l'arma verso se stesso e uccidersi. I corpi senza vita sono stati trovati dai carabinieri che in seguito alla segnalazione di un rumeno che aveva udito alcuni spari, si sono precipitati sul posto facendo la macabra scoperta.ha ucciso lae ilcon il proprio fucile da caccia.