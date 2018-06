Claudio Marchisio sta coi rifugiati ... scoppia la polemica

Claudio Marchisio è a favore della campagna dell'Unhcr - l'Agenzia Onu per i Rifugiati - e immediate sono state le reazioni sui social. La foto ha raccolto oltre 1.000 commenti. E se tanti hanno apprezzato il gesto di Marchisio, altri lo hanno bollato come "buonista" e "moralista".

"... le polemiche dopo la foto apparsa sul profilo instagram del 32enne centrocampista della Juventus, il calciatore si è fatto fotografare con un cartello con l'hashtagaccompagnato dalla frase "".