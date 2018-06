Jailbreak iOS 11.3.1 : A breve il rilascio del tool

Nuove comunicazioni per quanto riguarda il Jailbreak di iOS 11.3.1, il tool di sblocco per eseguire ildi iOS 11.3.1 è adesso completo.

AGGIORNAMENTO DEL 20 GIUGNO





Arrivano nuove comunicazioni ufficiali per quanto riguarda il Jailbreak di iOS 11.3.1, Pwn20wnd, che sta lavorando con Coolstar, comunica che il tool di sblocco sarà rilasciato pubblicamente, non appena, dopo averlo testato sarà stabile, però si ritorna ad un punto indietro di quanto si era detto qualche giorno fa, si pensava che il Jailbreak, fosse di tipo Untethered, invece, per ora rimane di tipo semi-untethered.

Nel frattempo vi lascio all' immagine che ha rilasciato Coolstar del suo proprio iPad, dove ha eseguito il Jailbreak di iOS 11.3.1, con Cydia ed Electra installato.