Risponde a un annuncio di lavoro, rifiutata perchè lesbica : Ci servono donne no maschi mancati

Ma la replica dall'altro lato è stata ancora più scioccante: «Non sono io che comunico male. Sei te che vuoi prendere da entrambe le parti e non hai capito cosa vuoi essere. Prima capisci qualcosa a proposito della tua identità, poi ti potrai proporre per lavori in cui si cercano RAGAZZE». Così le amiche della giovane hanno deciso di denunciare l'accaduto attenendosi all'articolo 3 a del Decreto Legislativo n. 216 del 9 luglio 2003, nel quale si legge che non si possono discriminare le assunzioni di dipendenti in base all'orientamento sessuale. Inoltre è stato chiesto alla Sindaca Raggi di revocare la licenza dello stand presente nella manifestazione Lungotevere in festa 2018 ed è stato lanciato un appello a tutte le istituzioni che attivino una legge contro le discriminazioni sul lavoro e che tutelino anche i diversi.

Lei si chiama, ed è una giovaneche in cerca di unha risposto ad un annuncio per uno stand di tiro al bersaglio presente alla manifestazione "". Ma Valentina dopo una breve conversazione tramite chat si è vista negare il colloquio perchè lesbica: «», le hanno risposto dopo aver guardato il suo profilo. E' l'ennesimo episodio di discriminazione ma Valentina non ci sta e risponde difendendosi: «».