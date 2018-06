Luigi Di Maio: Negozi chiusi la domenica e nelle festività. Scoppia la polemica tra i si e i no

Ma le associazioni dei consumatori non la pensano così e controbattono affermando che ci sono troppi problemi e che la libertà di poter aprire il proprio negozio non deve essere tolta. Intanto al Senato è ferma una proposta di legge sui giorni festivi per la chiusura in 12 festività con una deroga massima per le aziende per l'apertura in sei festività. Possono rifiutare la prestazione domenicale e festiva in tutti i casi i genitori di bambini fino a tre anni o i lavoratori che assistono portatori di handicap e persone conviventi non autosufficienti.

E' l'ultima, Luigi Di Maio riguardo ilche ha liberalizzato il lavoro festivo e domenicale nel commercio. La proposta di Di Maio è chiudere i negozi sia la domenica che nei giorni festivi per combattere la precarietà ed eliminare lo sfruttamento. Ma tale proposta non è piaciuta a tutti ed è scoppiata una grande polemica tra favorevoli e contrari. A favore troviamo lae i sindacati, i quali fanno sapere che il fatturato dei commercianti non è cambiato di molto stando aperti nei giorni festivi inoltre la chiusura delle attività tutelerebbe la dignità del lavoro.