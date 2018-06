Bari, Fashion Show e glam party per il Maiorano Magazine

Il giovane fashion creator pugliese Vincenzo Maiorano ha ideato un evento glam e speciale per festeggiare in gran stile il primo anno di vita del Maiorano Magazine. L’ideatore del Fashion Red Carpet Apulia Style ha scelto di celebrare questo primo e importante compleanno con una sfilata di moda e un esclusivo party presso uno dei locali più eleganti e raffinati del capoluogo pugliese, Villa Rotondo.

Il fashion show è organizzato e curato nei minimi dettagli da Vincenzo Maiorano, dalla sua stimata amica Alda Matera e da tutto il Gruppo Ekò, che organizza da anni eventi in diverse strutture e location della Puglia.

Lo show di moda sarà condotto da Mariamichela Sarcinelli. Tante giovani modelle e aspiranti modelli sfileranno in passerella con gli outfit, i gioielli e gli accessori delle più importanti aziende della regione. Michele Palmisano di Beauty si occuperà dell’acconciatura e del make up delle modelle. Le società che contribuiranno e parteciperanno all’evento sono: La Flores Boutique, Nino Armenise, Gavi’en swimwear, La Bottega degli Artigiani, Q.Bò underwear, Teka Gioielli e Carmela Palermo. Per tutte queste società del settore abbigliamento e accessori è un’occasione importante e significativa per sfoggiare lo spirito del brand e le nuove tendenze.





Un evento di fashion e stile davvero imperdibile per gli appassionati di moda e gli addetti ai lavori, aperto a tutti e gratuito.