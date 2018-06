Milano, pedofilia online : La polizia postale trova materiale porno, 18 persone indagate e 4 arresti

La polizia postale individua 4 persone in possesso di materiale pedopornografico. Scattano così le manette mentre altre 18 persone sono indagate. L'operazione è stata eseguita al termine di un'indagine durata mesi che ha portato alla luce il materiale a sfondo pedopornografico online, posto sotto sequestro e che ha portato a perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Marche. La pedofilia online è il modo ormai più veloce per adescare i minori per cui la polizia postale è sempre allerta.