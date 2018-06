Cinghiali a Roma : la foto shock pubblicata da Enrica Bonaccorti scatena polemiche

Cittadini arrabbiati, delusi, increduli se la prendono con la Sindaca Virginia Raggi, dal MoVimento 5 Stelle gridano alla fake news e non manca il consueto scarica-barile tra le istituzioni comunali e regionali che rende la vicenda ancor più complicata. Anche Enrica Bonaccarti è entrata nel merito della questione palesando su Twitter la sua impotenza: “In attesa delle pecore per l’erba, abbiamo i cinghiali per l’immondizia! Io vivo a #Roma da 50 anni, stessa zona. Mai visto un #degrado così (a parte le buche assassine..) Peccato, è la città più bella del mondo” ha cinguettato amareggiata la conduttrice, animando la discussione virtuale con altri utenti.

