Eleonora Brigliadori e le frasi choc contro Nadia Toffa : La Rai la espelle da Pechino Express

La 58enne aveva scritto su Facebook riferendosi a Nadia Toffa: «Chi è causa del suo mal pianga se stesso, il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza».

è una sostenitrice del “” (anche noto come "nuova medicina germanica" o nella variante della "biologia totale", si basa su un insieme di teorie che non sono mai state sottoposte a una sperimentazione seria della validità per la cura dei tumori né di altre malattie) e contro la