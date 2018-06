Migranti : Ungheria contro l' accoglienza

Nella riforma costituzionale che sarà votata in Ungheria ci sono anche limiti al diritto di manifestare e al divieto di dimora in luoghi pubblici per senzatetto. Se le proposte verranno appoggiate dal Parlamento, saranno anche istituiti tribunali speciali per giudicare gli atti amministrativi dello Stato. Nella Costituzione sarà inserito l'obbligo di "difendere la cultura cristiana", anche se non viene precisato cosa significhi nello specifico.

Il governo ungherese diinserirà nellail. La modifica è stata votata in commissione parlamentare, e sarà approvata in aula mercoledì dalla maggioranza governativa composta dal partito conservatore di Orban. Adesso ilcerca un ulteriore argomento per contrastare l'introduzione di quote obbligatorie di accoglienza nell'