Paola Ferrari contro di Belen Rodriguez e Ilary Blasi a Balalaika

Oltre al crollo, il livello di intrattenimento fornito agli spettatori ha scatenato una vera e propria bufera in rete con in prima linea una sconvolta Paola Ferrari che ha lanciato feroci critiche al programma dedicato ai Mondiali 2018 e al ruolo della donna nel giornalismo sportivo. La cronista Rai, per esempio, ha avuto da ridire su come è stata introdotta in studio la Rodriguez: “’Un pezzo di Fifa’. E vai! L’immagine della donna nel calcio si evolve. Che meraviglia”.

L’esordio disu Italia 1 è stato un flop in termini di ascolti e contenuti. Cifre alla mano, la prima puntata dell’after show con, Nicola Savino,, la Gialappa’s e ancora Diego Abatantuono e Mago Forrest, ha fatto registrare uno scarso 10,4% di share.