Noemi Carrozza : Morta la 20enne stella del nuoto sincronizzato

Dietro allo scooter di Noemi Carrozza si trovava una signora che ha assistito all'incidente e ha chiamato subito i soccorsi, sotto shock ha raccontato di aver visto la giovane sbandare, perdere il controllo del mezzo e andare, infine, a sbattere contro un albero. Noemi è stata trasportata n gravissime condizioni all'ospedale Grassi di Ostia, dove è morta dopo due ore.

Tragedia nelper la morte della sincronette azzurradeceduta in seguito a un incidente in motorino a Roma. La giovane atleta avrebbe compiuto 21 anni a settembre, era tesserata per la società romana All Round. L'incidente mortale è avvenuto venerdì pomeriggio sullaall'altezza di. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era a bordo di uno scooter Derbi quando per cause in corso d'accertamento il mezzo ha perso il controllo.