Taranto : 38enne in coma da tre mesi partorisce il figlio

Una donna di 38 anni in coma da tre mesi per un aneurisma cerebrale, ha messo al modo il figlio al 7° mese di gravidanza, con un taglio cesareo. La nascita a Taranto nell'ospedale Santissima Annunziata, dove la donna è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. Nella sala operatoria per il parto è intervenuta un'équipe composta da anestesisti e rianimatori, ginecologi, neonatologi, pediatri, ecografisti e infermieri, il neonato pesa quasi due chili e sta bene, mentre la mamma purtroppo versa ancora gravi condizioni.