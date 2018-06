Caracas (Venezuela), rissa in una discoteca : 17 morti, 8 sono minorenni

Doveva essere una serata di divertimento quella appena trascorsa in una discoteca di Caracas e invece è finita in tragedia con la morte di 17 persone di cui 8 minorenni e 5 i feriti in seguito ad una rissa. Le vittime sono morte tutte soffocate in seguito all'esplosione di un lacrimogeno, secondo una prima ricostruzione all'interno del locale si trovavano più di 500 persone, le quali stavano festeggiando una festa di laurea. Il proprietario del locale, l'uomo che ha lanciato il lacrimogeno e altre sette persone sono finiti in manette e dovranno adesso rispondere di omicidio.