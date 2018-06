Mark J Evo - BAILAR COMO UNA VELA - Intervista

My paradise! Mark J Evo , il compositore e interprete napoletano, oltre un milione di visualizzazioni con il brano





1) Ciao Mark, come hai iniziato il tuo percorso musicale?







Ciao, il mio percorso musicale è nato da una idea ... diciamo un sogno di quand'ero bambino. Già cantavo da piccolo suonando anche il piano. In genere cantavo cover, poi ho incontrato persone che mi hanno stimolato a produrre brani inediti e cosi è nato il primo brano dal titolo My paradise a cui ha fatto seguito un video ufficiale sui ritmi latini che amo particolarmente.







Sul tuo canale YouTube possiamo finalmente ascoltare "Bailar Como Una Vela". Puoi raccontarci da cosa nasce l'energia esplosiva di questo brano?

Ho associato i ritmi House e Dance con il reggaeton con l'intenzione di fare delle variazioni sui ritmi classici appunto. In questo modo è nato un brano innovativo, ascoltabile ovunque ci sia voglia di ballare. L'uso della doppia lingua non è casuale(Spanglish version) e spero che piaccia.







3) Curiosità: in fase di scrittura a cosa pensi maggiormente per ispirarti?







Le principali ispirazioni delle mie canzoni sono del tutto soggettive. Per la musicalità sono ispirato dal fascino dei paesaggi latino-americani. I testi sono ispirati essenzialmente all'amore spensierato tra due persone.







4) Personalmente, che ordine daresti a queste voci: vendita di dischi, essere cantato da tutti e realizzazione di un sogno musicale (es. una collaborazione che hai sempre voluto)?







La vendita dei dischi è ormai sorpassata, a mio avviso un artista raggiunge la sua massima soddisfazione quando le sue canzoni piacciono e sono riconoscibili e cantate da tutti sia in Italia che all'estero. È ovvio che per essere riconosciuto il più possibile i featuring aiutano eccome, specialmente se lo si fa con artisti già affermati come ad esempio Nicky Jam, Alvaro Soler o Daddy Yankee che a me piacciono particolarmente.







5) Raccontaci il giorno in cui hai detto a te stesso "Voglio fare il cantante!".







3 anni fa mi sono iscritto all'Università di Scienze Naturali continuando parallelamente a cantare cover. Un giorno presi la decisione definitiva di cambiare e di incanalare la mia passione della musica verso corsi di studio che mi potessero aiutare nella crescita (scuole di canto e conservatorio).







6) Per concludere, dopo il buon successo di "Bailar Como Una Vela" (che al momento vanta oltre 10.000 visualizzazioni, complimenti!) e questa piccola intervista, come saluterebbe il nostro pubblico Mark e cosa ci potrebbe anticipare per mantenere viva la nostra voglia di sentire la prossima produzione?