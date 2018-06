Allarme aviaria nuovo virus H7N9 : Può uccidere in tutto il mondo

L' OMS è preoccupata visto che in Cina il virus ha portato finora a 1625 casi accertati e 623 morti. L'H7N9 è trasmissibile solo dai polli all'uomo, mentre chi entra in contatto con un'altra persona infetta non rischierebbe il contagio. Ma dalla fine del 2013 il virus è mutato già tre volte e potrebbe farlo ancora, col rischio di sviluppare una nuova capacità di adattamento e trasmissione.





Il nuovo virus appartenente alla stessa famiglia dell'H5N1, l'influenza aviaria che nel 2003 si diffuse in tutto il mondo, causando centinaia di vittime.