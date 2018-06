Mondiali 2018 : ISIS minaccia attentati in Russia

Lo Stato Islamico afferma che alcuni suoi jihadisti si trovano in Russia e stanno pianificando attacchi da compiere : "Sarà un massacro mai visto prima nella storia". Un'altra mostra un terrorista in piedi all'interno dello stadio Luzhniki di Mosca, mentre afferra per i capelli la stella del calcio argentino e mondiale Lionel Messi, in ginocchio e con la tuta arancione dei prigionieri destinati alla decapitazione.





Funzionari russi hanno rassicurato calciatori, fan e membri delle delegazioni nazionali sul fatto che la Russia ha preso misure di sicurezza "senza precedenti" e si è preparata a tutti i possibili scenari, inclusi attacchi terroristici e prese di ostaggi. Inoltre è stato vietato il sorvolo dei droni e ulteriori restrizioni sono state imposte alle manifestazioni pubbliche.