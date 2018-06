Ancona : I poliziotti che hanno salvato due vite da un sottopasso allagato

Gli agenti eroi sono il vice ispettore Benedetto Fanesi, l’assistente Capo Pietro Golia, l’assistente Marco Cropo, l’assistente Diego Ravarelli, l’agente scelto Andrea Fioretti, l’agente scelto Simone Cingolani che è intervenuto per primo : “Quando sono arrivano sul posto e sceso dalla volante ho visto l’auto, ho visto le dita aggrappate al montante della macchina, non c’era tempo da perdere, mi sono tolto il cinturone e sono entrato in acqua” .

Gli agenti della squadra Volante sono intervenuti quando è arrivata la chiamata di soccorso da alcuni automobilisti bloccati nei pressi del ponte inad. Due donne,, erano rimaste intrappolate nella loro auto, adesso sono entrambi salve. Gli agenti sono intervenuti a seguito della chiamata disperata di alcuni automobilisti bloccati vicino al ponte, nella mattinata in cui una bomba d’acqua ha allagato un intero quartiere periferico.