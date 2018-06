Migranti, Offese immorali : Prendete i figli di Salvini e metteteli a bordo dell'Aquarius

La cantante Rossana Casale ha postato su Facebook: «Prendete i figli di Salvini e metteteli a bordo dell'Aquarius. Ora». Lo scrittore Sandro Veronesi ha scritto su Twitter: «Io che non credo prego tutti i credenti affinché preghino che Matteo Salvini col rosario in tasca venga maledetto da Dio onnipotente e trasformato in serpe». Poi Edoardo Albinati, il premio Strega Albinati, sempre su Twitter: «Ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto: adesso, se muore un bambino, voglio vedere che cosa succede del nostro governo».

Il caso immigrazione e la'azione politica diche ha decisi di chiudere i- caso europeo nato con la vicenda della- ha suscitato numerose polemiche, alcune delle quali provenienti da personaggi italiani che probabilmente hanno commentato al di sopra delle righe.