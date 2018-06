Stadio Roma, Conte : In Italia non solo un caso Roma ma un caso corruzione

Ultime Notizie : Stadio Roma

Nel nostro Paese esiste non solo un "", ma "". A dirlo è ilche commentando gliper corruzione nella vicenda dellosottolinea che "".". queste le parole del sindaco di Romasulle notizie dell'inchiesta relativa agli arresti per corruzione sullo stadio della Roma... "".

Stadio Roma: in arrivo curatore. Raggi: 'Noi parte lesa'. Di Maio: 'Lanzalone lasci' - Il giorno dopo gli arresti per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, il M5s fa i conti con le inevitabili polemiche. La capogruppo in consiglio regionale del Lazio...

Stadio, in arrivo curatore societario Conte: caso Roma? No, caso Italia Cantone: regole per lobby - Il dipartimento Urbanistica del Campidoglio, dopo gli arresti di ieri nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere ...

Sulla vicenda Stadio della Roma la sindaca Raggi annuncia querele - Roma, 14 giu. , askanews, La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale oggi che abbia avuto il coraggio di riportare questa notizia. Il comune...