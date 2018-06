Milano, anziana 80enne accoltellata in strada senza motivo : 7 colpi alla testa, spalla e collo

Trezzano sul Naviglio - Un'aggressione avvenuta in strada senza un motivo apparente ai danni di una donna anziana 80enne ferita a coltellate alla testa, al collo e alla spalla da un'altra donna. L'anziana vittima non sa chi sia la donna che l'ha aggredita e che per fortuna è stata individuata dai carabinieri dopo l'intervento di un agente di polizia penitenziaria, il quale si trovava di passaggio ed è intervenuto in difesa dell'anziana, evitando così il peggio.



La vittima è stata subito soccorsa e affidata alle cure ospedaliere, intanto l'agente, un uomo di 41 anni che ha bloccato la donna dell'aggressione ha dichiarato di averle chiesto il motivo del gesto. Quest'ultima ha risposto che si sentiva perseguitata dall'80enne, è apparso subito chiaro che la donna avesse qualche problema mentale, problema che poteva costare la vita all'anziana donna.