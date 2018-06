Migranti : Nave Aquarius potrebbe modificare rotta a causa del mare mosso

Ultime Notizie : Nave Aquarius

A causa delle condizioni avverse del mare, lapotrebbe modificare la sua rotta per. Attualmente la nave si trova ad alcune decine di miglia dalla Costa Rei, punta sudorientale della. La rotta iniziale prevedeva un passaggio a sud dell'isola ma, dato che l'apice della perturbazione è previsto nelle prossime ore sul lato occidentale della Sardegna, si valuta la possibilità che l'imbarcazione possa virare verso nord.

Che cosa succede sulla nave Aquarius? Lo racconta un fumetto - La Nave Aquarius è in viaggio verso il porto di Valencia. Grazie alla proposta del governo spagnolo di accogliere i 629 migranti presenti a bordo, l’imbarcazione, con la collaborazione della Guardia Costiera, è partita dopo giorni di stallo seguiti all’annuncio del ministro degli Interni Matteo Salvini di chiudere i porti italiani alle Ong.Una situazione che ha scaturito numerosi reazioni a livello internazionale, che hanno fatto tremare equilibri diplomatici ed ...

Italia e Francia continuano a litigare sulla nave Aquarius - Il ministro degli Esteri italiano ha convocato l'ambasciatore francese in Italia: vuole delle spiegazioni sulle parole molto dure usata dalla Francia negli ultimi giorni.

Nave Aquarius, Salvini riferisce in Senato. Scontro Italia-Francia | - Atteso in mattinata l'intervento del Ministro dell'Interno. Non si placa la polemica con Macron. Intanto la nave ha lasciato le coste maltesi ed è diretta verso Valencia.

Migranti, nave arrivata a Catania A bordo 900 persone e 2 morti Aquarius partita verso Valencia - E' arrivata al porto di Catania nave 'Diciotti' della Guardia Costeria, con oltre 900 persone a bordo. I migranti sono stati soccorsi in diversi interventi nel Mediterraneo centrale. Recuperati anche due cadaveri.

