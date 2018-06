Primi problemi per iOS 11.4, utenti lamentano un eccessivo consumo della batteria

11.4

Apple ha rilasciato per tutti i suoi dispositivi, ma iniziano i primi problemi, sul supporto ufficiale Apple tanti utenti si lamentano di un eccessivo consumo della batteria.Primi problemi per quanto riguarda iOS, sul supporto ufficiale Apple, tanti utenti, si stanno lamentando di un, soprattutto sui dispositivi più datati, come, alcuni utenti, sono riusciti a risolvere il problema, disattivando i servizi di geo-localizzazione o addirittura il Wi-Fi.Nello stesso supporto, però alcuni utenti, non hanno riscontrato, dopo aver aggiornato a iOS 11.4, questo problema, quindi molto probabilmente si tratta di problemi isolati. Apple comunque è a conoscenza della problematica.