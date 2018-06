Perù, il video diventato virale : Picchia una donna in strada, rischia il linciaggio da 10 passanti

Il video è stato girato da un automobilista e postato sul web diventando così virale. Nel video si vede chiaramente una donna aggredita, picchiata, presa a calci e pugni in strada da un uomo che la colpisce ripetutamente, ma l'aggressore non la passa liscia, infatti una decina di passanti intervengono, raggiungono l'uomo, lo bloccano e lo aggrediscono a loro volta per difendere la donna. L'uomo aggressore tenta di fuggire ma non ci riesce, solo alcuni secondi dopo l'intervento di alcune donne riesce ad evitargli il peggio ovvero il linciaggio. L'aggressore è stato poi consegnato alle autorità.

