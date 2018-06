La nave americana Trenton non ha celle frigorifere : I corpi di 12 migranti lasciati in mare

La nave della Ong tedesca Sea Watch si è resa disponibile a prendere a bordo i superstiti ma solo in un porto sicuro e non distante più di 36 ore di navigazione per non rischiare di rimanere bloccata come già successo all'Aquarius, la quale è stata costretta dopo la chiusura dei porti italiani ha dirigersi verso il porto spagnolo di Valencia. La Trenton si trova a vagare in mare con a bordo i 40 superstiti e la Sea Watch lancia un appello alle autorità: «Inaccettabile che persone che sono state letteralmente raccolte dall'acqua, che hanno visto i loro amici annegare, siano bloccate in mare senza un porto pronto ad accoglierle. Questa è una condanna schiacciante della politica dell’Unione Europea».

La nave americana Trenton non ha celle frigorifero a bordo e dopo aver snel mar Mediterraneo, salva 40 superstiti ma. Questo è quanto dichiarato dall'ufficio delle pubbliche relazioni della: «».