Sara Luciani e Manuel Buzzini, la 21enne scomparsa : Il suo corpo trovato da un pescatore nel Muzza

Intanto resta ancora un mistero, l'auto di Manuel, una golf che non si trova, come restano un mistero gli slip indossati da Sara al contrario, come se la giovane si fosse rivestita in tutta fretta. Al momento si ritiene che il fidanzato abbia ucciso la ragazza e che poi si è ucciso impiccandosi nel cortile del palazzo dove vive sua nonna, a Melzo. L' autopsia ha confermato che sul suo corpo non ci sono segni di violenza o di colluttazione e un primo test ha evidenziato l'utilizzo di cocaina. Da chiarire anche la posizione dell'amico della coppia che si trovava con loro e che ha testimoniato l'uso di droga da parte di Manuel.

- Le acque del canale Muzza hanno fatto riaffiorare il corpo senza vita di, la 21enne scomparsa da venerdì scorso. Ad avvistare il corpo è stato un pescatore che ha subito lanciato l'allarme e avvisato le forze dell'ordine che insieme ai vigili del fuoco e protezione civile stavano setacciando la zona da giorni. Il corpo di Sara è stato ora affidato al medico legale che stabilirà le cause della morte, non risultano da una prima analisi lesioni mortali per cui il sospetto è che. Quest'ultima ipotesi porta a pensare ad un, ovveroprima di togliersi la vita avrebbe ucciso Sara.