Stabile nel centro storico vicino casa di Roberto Fico a fuoco : Intrappolate alcune persone.

Roma - Fiamme in un palazzo del centro storico accanto all'abitazione del presidente della Camera, Roberto Fico. Entrambi gli stabili sono stati evacuati dai vigili del fuoco, nello stabile dove è scoppiato l'incendio risultano intrappolate alcune persone di cui una donna ustionata soccorsa immediatamente dai medici di emergenza. Secondo quanto riferito l'incendio sarebbe scoppiato a causa di alcune candele accese in un appartamento dello stabile. Sono in corso accertamenti.