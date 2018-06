Jailbreak iOS 11.2/11.3.1: Tutto quello che sappiamo ad oggi!

È noto che gli aggiornamenti OTA causano problemi con il processo del Jailbreak, pertanto si consiglia sempre di installare gli aggiornamenti iOS tramite iTunes anziché utilizzare l'aggiornamento OTA.



Coolstar, lavorerà sul Jailbreak di iOS 11.2/11.3.1 non appena il noto Lan Beer, rilascierà l'exploit di tipo tfp0. Ian Beer, come comunicato, ha rilasciato l'exploit di iOS 11.3.1, Coolstar il noto hacker e sviluppatore di iOS ha annunciato che dovrebbe essere in grado di utilizzare l'exploit del kernel per aggiornare Electra Jailbreak al Jailbreak iOS 11.2 - iOS 113.1.



Il Jailbreak di Electra iOS 11.2 - 11.3.1 dovrebbe essere un Jailbreak Semi-Untethered. Un Jailbreak Semi-Untethered è simile a un Jailbreak Untethered, offre la possibilità di riavviare il proprio dispositivo iOS da solo.

Ad ogni avvio la sequenza di avvio del dispositivo iOS non è modificata e si avvia nello stato originale non Jailbroken.



Tuttavia invece di dover utilizzare uno strumento come un computer per rieseguire il Jailbreak di nuovo sul dispositivo iOS, con il Jailbreak Semi-Untethered l'utente può rieseguire il Jailbreak direttamente dal proprio dispositivo con l'aiuto di un'applicazione che viene installata dal tool per il Jailbreak.



Chi era interessato al Jailbreak di iOS 11.2 - iOS 11.3.1 doveva ripristinare il più presto possibile su iOS 11.2 - iOS 11.3.1 in particolare gli utenti di iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus o gli utenti che sono passati a iOS 11.3.1 utilizzando il metodo OTA prima che Apple chiuda le firme.



Coolstar non ha fornito una data di rilascio per il Jailbreak di Electra iOS 11.3.1 ma ha già iniziato a lavorare sul Jailbreak. Nella Giornata di ieri, è arrivato un nuovo aggiornamento da parte di Coolstar.



Coolstar indica che potrebbe essere necessario un account sviluppatore Apple per utilizzare il Jailbreak iOS 11.3.1 ma allo stesso tempo dice anche di non averne ancora uno.Coolstar ha confermato che Electra, in questo momento, funziona con iOS 11.2 - iOS 11.2.6, che ha corretto il problema "rootfs remount" e che quindi dovrebbe funzionare anche con iOS 11.3 - iOS 11.3.1, lo stesso è riuscito anche ad installare Cydia con successo su iOS 11.3.1 ma al momento ci sono vari bug da risolvere.



Ad oggi, non ha ancora fornito una data di rilascio per il Jailbreak di Electra iOS 11.3.1.



Come tutti ormai sappiamo, a breve potrebbe arrivare il, ma che sappiamo di concreto ad oggi? Ve lo spiego nell' articolo che segue, con l' ultimo aggiornamento di ieri del 12 Giugno. La scorsa settimana, Coolstar ha annunciato di rilasciare il Jailbreak di Electra iOS 11.2/11.3.1 che, consiglia a tutti i jailbreaker che hanno installato iOS 11/11.1.2 di salvare i certificati SHSH2 di iOS 11.3.1 in modo che possano essere ripristinati su iOS 11.3.1 anche dopo che Apple smetterà di firmare il firmware utilizzando lo strumento futurerestore.Lo stesso, consiglia, per tutti coloro che hanno aggiornato a 11.2/11.3.1 tramite il metodo di aggiornamento OTA (over the air), di ripristinare gli stessi utilizzando iTunes o tramite Futurerestore, tutto questo perchè secondo Coolstar, gli aggiornamenti OTA potrebbero compromettere la rootfs rw.