Sara Luciani e Manuel Buzzini : La 21enne trovata morta nel canale Muzza

Tragici aggiornamenti sulla morte di Manuel Buzzini e sulla scomparsa della fidanzata Sara Luciani, la ragazza di 21 anni sparita da Melzo, in provincia di Milano. Come purtroppo gli inquirenti si aspettavano, la 21enne è stata trovata morta nelle acque del canale Muzza, individuato all'altezza di Paullo, a poca distanza dalle griglie della centrale idroelettrica in cui domenica si era incastrato il paraurti della Golf su cui era stata vista l'ultima volta. Il cadavere di Manuel era stato trovato impiccato nel cortile della casa di sua nonna, dove il 31enne si è suicidato.