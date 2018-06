Paola Perego super sexy in topless a Formentera

Il "Settimanale Nuovo" ha immortalato la coppia e la bellissima Paola Perego che a 52 anni sfoggia curve invidiabili con uno slip alto che evidenzia il ventre piatto e le gambe affusolate. Qualche anno fa la conduttrice aveva confessato sulle pagine di "Gente": "Mi sono ridotta il seno di due taglie perché era lievitato troppo e non mi sentivo a mio agio".

Paola Perego in... in vacanza sull'isola la conduttrice 52enne fa a meno del pezzo di sopra delper un'abbronzatura semi-integrale sotto lo sguardo vigile del marito. Poi i due si immergono in acqua e baci e abbracci...