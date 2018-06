Alex Del Piero e Sonia Amoruso : dopo 19 anni è finita

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso dopo 19 anni insieme e tre figli, non sono riusciti superare una lunga e brutta crisi. l'ex campione della Juventus, dopo aver vissuto in Australia e in India, si è trasferito con la famiglia a Los Angeles. Nessuna foto di coppia agli eventi mondani e nessuno scatto social insieme, quando rientrano in Italia, lei si rifugia a Torino, l'ex calciatore a Milano.

Una crisi causata dalle lunghe incomprensioni sarebbe la causa della rottura trala coppia non si vede insieme da parecchio tempo e secondo il, la coppia ormai sarebbe al capolinea. La famiglia vive a Los Angeles, ma quando vengono in Italia lui va a Milano e lei a Torino.