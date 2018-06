Enrico Mentana al Presidente Macron : lezioni da altri, ma da lei proprio no

Poi conclude Mentana :"Avesse dedicato ai migranti un millesimo degli sforzi fatti per tenere le fila del nuovo potere in Libia, oggi la situazione sarebbe ben diversa. Invece abbiamo davanti agli occhi la vergogna di Ventimiglia e di Bardonecchia, e i porti francesi ostentatamente sigillati. No, monsieur le president: lezioni da altri, ma da lei proprio no".

Il direttore del Tg di La7posta una dura critica contro il presidente franceseche ha accusato di "" l'Italia per aver chiuso i porti allacarica di migranti, decisione a sorpresa del neo ministro: "".