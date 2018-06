Matteo Salvini a Macron : Hai cuore? Domani ti do 9mila migranti

Ma il ministro dell'Interno è fermo sulla decisione e ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo dichiara che "la Spagna spara sulla frontiera di Ceuta, io non mi sognerei mai di farlo". Poi si rivolge direttamente il presidente francese : "Il Paese più in torto con noi è la Francia che ha preso finora 640 immigrati ma si era impegnato per 9610 persone. Al Presidente francese dico 'Emmanuel, se hai il cuore così d'oro come dici, domani ti daremo le generalità di 9mila migranti che ti eri impegnato a prendere'. Visto che ci danno lezioni, i francesi si prendano questa lezione".

