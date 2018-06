Morta a 85 anni la mamma di Ilaria Alpi : 24 anni per la verità sull'omicidio della figlia

Luciana Alpi è stata ricoverata nella clinica romana Ars Medica per sottoporsi ad una serie di controlli. “Soffriva di cuore”, dice la sorella che le è stata accanto fino alla fine. “I medici avevano deciso di inserirle un pace maker. Poi tutto è precipitato. Gli acciacchi e i malanni che la tormentavano si sono riaffacciati e in cinque giorni se n’è andata”. Luciana Alpi è morta martedì sera alle 20,30.





La figlia Ilaria Alpi è stata una giornalista e fotoreporter italiana del TG3, assassinata a Mogadiscio insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin. Alpi avrebbe infatti scoperto un traffico internazionale di rifiuti tossici prodotti nei Paesi industrializzati e dislocati in alcuni paesi africani in cambio di tangenti e di armi scambiate coi gruppi politici locali. Alpi e Hrovatin furono uccisi in prossimità dell'ambasciata italiana a Mogadiscio

A 85 anni è morta Luciana Alpi, in 24 anni non si è mai arresa e ha cercato senza mai fermarsi la verità sull’omicidio di sua figlia, i due inviati del Tg 3 uccisi in agguato a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Era sposata con Giorgio Alpi, scomparso dieci anni fa, una mamma diventata icona di una battaglia che purtroppo non è riuscita a vincere.