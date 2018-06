Il Maiorano Magazine festeggia 1 anno con un party esclusivo

Resta il fatto che in un anno di vita, il Maiorano Magazine ha intervistato due dei top model più sexy e belli del pianeta: l'affascinante supermodello italiano Fabio Mancini e il tenebroso protagonista italo-francese del rinomato e prestigioso calendario Dieux du Stade, Jeremy Parisi. Ma non è finita qui! Ha offerto consigli e suggerimenti in materia di must have e si è fatto promotore di numerose campagne sociali. Senza poi contare i numerosi editoriali, shooting fotografici, articoli e news sui mostri della moda mondiale.





The Fashion Show Night 2018 Lorenzo Pantaleo durante la prima edizione dell'evento di moda e wedding, che si è tenuto presso la Tenuta Virgilio sulla strada provinciale Valenzano-Casamassima ed è stato condotto dalla giornalista e conduttrice tv di Telenorba Mary de Gennaro, per la sua preziosa collaborazione e per il ruolo che si è ormai ritagliato nel mondo del fashion system regionale e non solo. Alcuni mesi fa Vincenzo Maiorano è stato premiato con una bellissima targa dall'ideatore didurante la prima edizione dell'evento di moda e wedding, che si è tenuto presso la Tenuta Virgilio sulla strada provinciale Valenzano-Casamassima ed è stato condotto dalla giornalista e conduttrice tv di Telenorba Mary de Gennaro, per la sua preziosa collaborazione e per il ruolo che si è ormai ritagliato nel mondo del fashion system regionale e non solo.





A presto con nuove news, progetti, campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione del Maiorano Magazine!

Ilfesteggia 1 anno con un party esclusivo! L'ideatore e direttore della rivista di, il fashion creator ed esperto di tendenze, sta pensando di organizzare una grande festa per celebrare il primo anno di nascita del suo magazine. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull'evento di fashion pugliese.