Migranti, Nave Aquarius : Italia rischia responsabilità penali

Commentando la decisione italiana di non accogliere nei propri porti la nave Aquarius, con 629 migranti a bordo, il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado avverte : "Non è questione di buonismo o generosità, ma di diritto umanitario: ci possono essere responsabilità penali internazionali per la violazione dei trattati sui diritti umani". I migranti sono ora diretti proprio verso la Spagna, a Valencia.