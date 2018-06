Alto Adige : feto di sei mesi trovato nel depuratore di Termeno

La macabra scoperta nel depuratore di Termeno, in Alto Adige, dove gli addetti hanno trovato all'interno delle vasche dell'impianto, che smaltisce le acque nere di otto Comuni della Bassa Atesina, un feto di circa sei mesi. I carabinieri dei Nas di Trento stanno contattando i ginecologi e le cliniche della zona per cercare di risalire alla madre, potrebbe trattarsi di un aborto spontaneo, ma va chiarito come il feto sia finito nelle fognature.La scoperta risale a qualche giorno fa e sulla vicenda vige il massimo riserbo.