Angelo Sanzio : il Ken italiano derubato mentre era al Grande Fratello

Angelo Sanzio stava facendo shopping, ma al momento di pagare la transazione non è eseguita : «Signore, ma lei sul conto ha solo 3,90 auro, cosa vuole da noi?». Arrivato a casa si è stampato l'estratto conto e ha notato l'anomalia: lui non poteva di certo aver prelevato, visto che era chiuso nella casa del grande Fratello. Ora i carabinieri che stanno seguendo il caso dovranno analizzare tutti i filmanti degli sportelli dove sono avvenuti i prelievi col bancomat del ragazzo e provare a dare l'identità al ladro.





Racconta Angelo : «Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello i concorrenti vengono portati per 4 giorni in hotel e affidati ad una persona che prende tutti gli effetti personali, sigillandoli in una busta gialla. Ho lasciato anche le mie carte di credito, convinto che venissero custodite in cassaforte... Due settimane dopo la mia uscita dal GF, ho fatto un acquisto con il bancomat ma sul conto avevo solo 3,90 euro».