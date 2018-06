Sara Luciani, la giovane 21enne sparita da giorni : Spuntano due testimoni

Intanto spuntano due testimoni i quali hanno riferito alle Forze dell'Ordine di aver visto una terza persona a bordo della Golf, un altro fantasma che avvolge di mistero tutta questa vicenda. Sara è stata descritta come una ragazza fragile, timida, insicura, non amante dei social ne dei cellulari soprattutto quando ha iniziato la sua storia con Manuel. Nel frattempo l'unica pista e l'unica zona da battere per gli investigatori rimane il canale Muzza dove l'auto di Manuel è stata ripresa dalle telecamere all'1:58 ma non solo, il passaggio dell'auto è stato ripreso anche ai semafori di molti comuni dell'area, per tale motivo è difficilissimo ricostruire il percorso fatto. La stranezza è proprio nei tempi, Manuel si è tolto la vita venerdì sera e Sara sparisce nel nulla, chi guidava la Golf ripresa più volte dalle telecamere nella notte di sabato?. Resta un mistero.

- Ancora nessuna traccia della giovane 21enne, il quale fidanzatosi è suicidato impiccandosi venerdì notte. Continuano lead Albignano nel canale Muzza, dove è stata allestita una nuova Unità di Crisi e dove carabinieri e protezione civile stanno setacciando la zona tra le sterpaglie. Questo è il luogo dove Manuel è stato ripreso a bordo della sua auto, una Golf, sulla quale si trovava anche Sara.