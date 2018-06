Migranti : La Spagna la accoglierà nave Aquarius, primo importante segnale dall'Italia

"Alzare la voce, cosa che l'Italia non faceva da anni, paga". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la soluzione spagnola per la vicenda Aquarius. "Abbiamo aperto un fronte di discussione a livello continentale, non si chiude oggi la partita ma è un primo importante segnale che l'Italia non può sostenere questo peso da sola. Il governo è rimasto sempre compatto, alla faccia di chi trovava spaccature tra Lega e M5s".

Dopo che il Sinbdaco di, Ada Colau, e il sindaco di Valencia, Joan Ribo, hanno aperto i loro porti alla, la nave di Medici senza frontiere bloccata al largo dicon 629 migranti a bordo, anche Madrid ha accolto l'appello di solidarietà. Il premier Pedro Sanchez ha affermato che la Spagna permetterà alla Aquarius di attraccare a Valencia. "", avevano detto i sindaci spagnoli. Dalladi Medici senza frontiere, ferma a 27 miglia a largo di Malta e 35 dalla Sicilia, era arrivato un appello disperato: "". Le condizioni dei 629a bordo comunque sono stabili, ma i "".