E' morto il 14enne Andreas Perez : Era il pilota CEV Moto3 caduto sul circuito di Barcellona

Il ragazzo era una grande promessa del motociclismo spagnolo, era caduto alla curva 5 del circuito catalano ed è stato investito da altri piloti che non sono riusciti ad evitarlo. soccorso immediatamente e trasferito all'ospedale Sant Pau in elicottero, le sue condizioni erano da subito gravissime e facevano ben poco sperare a causa delle lesioni cerebrali riportate, tanto da far dichiarare la morte cerebrale poco dopo. Il cuore ha continuato a battere fino a stamattina, i medici avevano qualche barlume di speranza che però è stato inevitabilmente spento.

