Chiara Ferragni senza Fedez ... Massaggi, allenamento e flebo di vitamine

L'intero week end è stato ripreso su Instagram con delle stories che raccontano del personal trainer, un colloquio con il nutrizionista, massaggi linfatici, rimozione del tessuto adiposo con l'applicazione del freddo, ozono-terapia, fotobiomodulazione, fanghi e fitoterapia, massaggio detossinante. Adesso deve solo affrontare gli ultimi preparativi per il matrimonio con Fedez.

La neo mammasi concede una pausadal lavoro insieme al suo, approfittando dell'assenza diche è al lavoro nelle registrazioni di... Sauna, massaggi, trattamenti benessere e una bella flebo di vitamine per ricaricare le energie indispensabili alla cura del nuovo arrivato in famiglia. questo il programma di bellezza della blogger che punta a rimettersi in forma dopo il parto, il trasloco e un intenso periodo di lavoro.