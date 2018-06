Scandalo pedofilia in Cile : Papa Francesco accetta le dimissioni di tre Vescovi

scandalo nella Chiesa cilena era esploso attorno alla figura di padre Fernando Karadima, oggi ottuagenario, carismatico prete dell'alta società della capitale cilena all'epoca della dittatura di Augusto Pinochet con buoni rapporti in Vaticano nella cerchia wojtyliana. Alcune vittime hanno accusato di aver coperto le loro denunce diversi maggiorenti della Chiesa cilena, e in particolare presuli come Juan Barros, attuale vescovo di Osorno, che da giovani sono stati allievi di Karadima.





Lonella Chiesa cilena era esploso attorno alla figura di padre Fernando Karadima, oggi ottuagenario, carismatico prete dell'alta società della capitale cilena all'epoca della dittatura di Augusto Pinochet con buoni rapporti innella cerchia wojtyliana. Alcunehanno accusato di aver coperto le loro denunce diversi maggiorenti della Chiesa cilena, e in particolare presuli come Juan Barros, attuale vescovo di Osorno, che da giovani sono stati allievi di Karadima.

In relazione allo scandalo della pedofilia in Cile,ha accettato la rinuncia deldi Osorno, e di altri due vescovi, quello di Puerto Montt,, e quello di Valparaiso,. Durante l'incontro col papa in Vaticano il mese scorso, tutti i vescovi cileni si erano dimessi in blocco. Il pontefice, ha comunicato oggi il bollettino della sala stampa vaticana, ha nominato tre amministratori apostolici per le tre diocesi.