Torino : muore prostituta 20enne picchiata e lanciata da auto in corsa

Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sicurezza, anche se la zona in cui e' stata trovata la giovane era molto buia, si cerca di individuare l'auto da cui è stata scaraventata sull'asfalto.

Purtroppo è morta domenica sera la 20enne di origini albanesi, che era stata ricoverata in condizioni gravissime sabato notte in ospedale a Moncalieri. La 20enne era stata picchiata con violenza e lanciata da un'auto in corsa sulla. A dare l'allarme era stato un automobilista: "", la ragazza era una prostituta.