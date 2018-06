Migranti : Altra nave Ong in mare, ma Salvini dice no!

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg : " Non si può prescindere da una più intensa cooperazione tra Nato e Ue nel Mediterraneo e altrove. Il rafforzamento della dimensione europea sulla sicurezza che consideriamo una priorità perderebbe di senso ed efficacia al di fuori di un quadro di piena sinergia e complementarietà con le forze di cui è dotata la forza atlantica "

Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia.

L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'È CHI DICE NO.