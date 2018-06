Torino : Morta la 20enne Angela Mecani picchiata e lanciata da un auto in corsa

L'allarme lanciato da un automobilista : "Qualcuno ha lanciato una persona fuori dalla sua macchina ed è scappato", gli agenti della polizia stradale arrivano in tangenziale e la ragazza viene portata immediatamente all’ospedale, ma le sue condizioni sono già gravissime. La 20enne probabilmente faceva la prostituta, gli agenti stanno indagando, ma una cosa è chiara : chi l’ha lasciata agonizzante sull’asfalto della tangenziale voleva ucciderla. Saranno decisive le analisi delle telecamere della città, si cerca l’immagine dell’uomo o degli uomini che erano sull’auto.

